El cap policial de Sant Joan es compromet a cobrir un torn nocturn després d'una nova baixa

L'unic policia local de Sant Joan que hi havia de servei als torns nocturns d'aquest cap de setmana, i que havia treballat de forma solitària les nits de divendres i de dissabte, s'ha agafat aquest diumenge al matí la baixa mèdica, per una indisposició, de manera que el torn d'aquest diumenge a la nit quedava totalment a l'aire. Finalment, davant de la falta de voluntaris per cobrir les substitucions, el cap de la Policia Local, Josep Palacios, ha assegurat en declaracions a Regió7 que, si cap agent no s'ofereix a última hora a treballar, ell mateix cobrirà el servei a partir d'aquesta nit, de manera que el torn no quedarà desprotegit.

Tal com va publicar aquest diari, el conflicte va esclatar divendres, quan un dels dos agents que havia de cobrir els tres torns nocturns del cap de setmana es va demanar la baixa per motius mèdics. Cap altre policia es va oferir a substituir-lo, a diferència del que succeïa altres vegades.

Fonts sindicals del cos policial van atribuir la falta de voluntaris al malestar de tota la plantilla cap a l'Ajuntament, ja que consideren que el govern ha incomplert un acord salarial, al qual s'havia arribat després d'un any de negociacions. L'alcalde, Gil Ariso, va negar a Regió7 l'incompliment del pacte i es va mostrar «molt indignat» amb el comportament dels policies.

Les nits de divendres i de dissabte, doncs, només hi va haver treballant un únic agent, de manera que el cos policial va demanar als Mossos un reforç de la seva vigilància a Sant Joan i a Callús, els dos pobles on patrulla el cos santjoanenc. La plantilla està formada per 15 agents, una xifra que els policies consideren insuficient.

Tot i que la intenció inicial de la plantilla era que l'únic agent de servei no sortís a cobrir incidències ell sol (sinó, acompanyat sempre dels Mossos), fonts sindicals han explicat que, a la pràctica, això va ser impossible, i que la nit de dissabte a diumenge va haver d'acudir a requeriments tot sol.

Aquest diumenge al matí, però, el metge ha donat la baixa a l'agent, per una indisposició. Fonts sindicals han explicat que no hi havia cap altre agent que pogués rellevar-lo, de forma que el poble estava exposat a quedar a la nit sense servei.

Finalment, el cap, Josep Palacios, ha explicat a aquest diari que el servei de la Policia Local no pot quedar anul·lat i que, per tant, si a última hora no s'ofereix cap agent a cobrir-lo, el cobrirà ell mateix, també sol, a partir d'aquesta nit. Els Mossos d'Esquadra, com les dues últimes nits, ja estan avisats per reforçar el seu dispositiu a la zona.