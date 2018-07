L'Audiència també ha de decidir si imputa agents

La decisió de l'Audiència d'allargar o no el termini d'investigació de les càrregues de l'1-O al Bages anirà lligada amb la resolució d'uns altres recursos que també té a la taula: els que demanen la imputació de cinc guàrdies civils de Callús i la identificació dels agents agressors d'altres pobles del Bages. Aquests recursos també han estat presentats tant per l'acusació particular com per la fiscalia.