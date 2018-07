Un llamp provoca un incendi a Castellnou i unes 300 bales de palla cremen a Santpedor

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dilluns en un incendi que s'ha declarat a la zona de Cal Flequer, a Castellnou de Bages, i que hauria estat provocat per un llamp. El foc ha començat poc abans de les 9 del matí en una pila de llenya que estava tallada.

Bombers ha enviat al lloc de l'incendi quatre vehicles terrestres i dos helicòpters, tot i que segons ha explicat el cos a Regió7, no hi ha perill que les flames s'escampin ja que, entorn la llenya que crema, la vegetació que hi ha és verda i humida. A més, des d'1/4 de 12 del migdia ha començat a treballar a la zona una màquina buldòzer per crear una franja de seguretat i a 3/4 de 12 ha començat a ploure.

Paral·lelament, a Santpedor, un altre incendi ha afectat unes de 300 bales de palla en un camp proper al quilòmetre 8 de la BV-4511. El foc ha començat a 1/4 de 10 del matí i Bombers hi ha enviat 3 vehicles. Les bales estaven agrupades formant una pila d'uns 40 metres d'altura i les flames n'ha calcinat pràcticament la meitat. El fum desprès ha arribat fins a la BV-4511, que ha quedat tallada temporalment.

Bombers continua treballant en ambdós incendis.