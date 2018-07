CCOO nega que el comitè hagi bloquejat l'augment salarial dels policies de Sant Joan

Comissions Obreres (CCOO), que té la majoria de la representació sindical a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, ha negat en un comunicat que el comitè hagi d'autoritzar l'execució de l'acord salarial a què han arribat els policies locals amb el consistori. "Volem deixar molt clar, i desmentir a l'equip de govern, que no és responsabilitat de la representació sindicial que no s'executi aquest increment salarial", ha manifestat el sindicat.

D'aquesta manera, CCOO contradiu l'alcalde, Gil Ariso, que va assegurar que l'acord salarial no s'havia pogut aplicar perquè no havia estat validat pel comitè, i que, per fer-ho, havia de convocar una assamblea de treballadors el proper setembre. Ariso, tot i així, assegurava que, un cop es pogués ratificar en l'assamblea, l'acord s'hauria pogut aplicar "amb efectes retroactius". Els policies locals denuncien que, segons el pacte arribat, s'havia d'haver posat en pràctica l'1 de juliol.

En el comunicat enviat aquest dimarts, CCOO explica que "des de fa gairebé set anys, la representació sindical ha estat negociant amb l'equip de govern un nou conveni col·lectiu i una valoració de llocs de treball". Un dels objectius d'aquestes negociacions, afegeix, "ha estat sempre aconseguir una millora dels salaris més baixos de la plantilla".

Fa poc, explica el sindicat, CCOO va tenir coneixement que l'equip de govern "havia estat negociant amb la plantilla de la policia local, al marge de la Mesa General de Negociació, i que havien arribat a un acord d'increment salarial". El sindicat deixa clar que no s'oposa a cap increment salarial dels agents, però afegeix que no vol "que es limiti únicament a aquest col·lectiu, sense un mínim de repartiment entre el conjunt de la plantilla". CCOO explica que, abans de prendre qualsevol decisió, "vol exposar-ho al conjunt de la plantilla, per tal que manifestin la seva opinió". Aquesta assemblea, assenyala, "no és possible fer-la en aquests moments quan bona part de la plantilla ha iniciat ja el seu període de vacances".

Tot i així, el sindicat ressalta que "volem deixar molt clar, i desmentir a l'equip de govern, que no és responsabilitat de la representació sindical que no s'executi aquest increment salarial". I tampoc no s'oposa a les accions de protesta que duguin a terme els agents (que aquest cap de setmana es van negar a cobrir dues baixes del torn de nit ).

L'objectiu principal del sindicat és aconseguir una millora per al conjunt de plantilla, especialment per aquells que durant anys han tingut salaris més baixos.