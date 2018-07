L'Ajuntament de Manresa estudia emprendre accions legals contra l'ultra que va despenjar l'estelada de la plaça Onze de Setembre

L'Ajuntament de Manresa està estudiant emprendre accions legals, segons ha pogut saber Regió7, contra Raúl Macià, l'ultraespanyolista de Balsareny que va arrencar a principi de mes l'estelada municipal de la plaça Onze de Setembre de la capital del Bages tal com recull un vídeo que ell mateix ha penjat aquest cap de setmana a Facebook.

La bandera va ser col·locada en aquest cèntric indret de Manresa durant la Diada del 2013 i s'hi va mantenir per decisió del consistori municipal fins que a principi de juliol va desaparèixer. L'autoria dels fets era desconeguda i ha estat el propi Macià qui ha reivindicat l'acte vandàlic amb el vídeo penjat a la coneguda xarxa social aquest cap de setmana.

Fonts de l'Ajuntament van informar a aquest diari poc després de la seva desaparició que tenien intenció de reposar-la tan aviat com fos possible, acció que a dia d'avui encara no s'ha dut a terme.

Macià ja va ser condemnat el desembre passat pel Jutjat Penal 2 de Manresa per un delicte de danys per haver arrencat mesos abans un dels cartells de «Municipi per la independència» de Sallent, una acció que algú va gravar en vídeo i que es va difondre per les xarxes. L'acusat va ser condemnat a pagar 1.372 euros. D'aquests, 720 euros corresponen a la pena de multa i els 652 euros restants a la indemnització a l'Ajuntament de Sallent, pels danys al cartell.

El bagenc, simpatitzant del partit d'extrema dreta Vox, estava ingressat en el moment del judici a la presó de Lledoners, complint una condemna d'onze anys, emesa el 2008, pels delictes de detenció il·legal i de robatori. Quan va arrencar el cartell de Sallent el gener del 2017 estava en llibertat vigilada, en règim de tercer grau, però l'octubre passat va retornar al segon grau, per la qual cosa va reingressar a presó.