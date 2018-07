Quatre anys i mig de presó per als dos segrestadors d'una noia a Igualada

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a quatre anys i mig de presó dos veïns d'Igualada que van tenir segrestada durant onze dies una noia, a qui van agredir i vexar de forma reiterada. Els acusats, mitjançant amenaces a la víctima, van aconseguir que la seva mare, que no era conscient de la situació, els entregués mil euros, creient erròniament que eren per pagar danys causats per la noia. Els processats, que són parella sentimental, han estat condemnats per un delicte de segrest.

El cas, segons la sentència, va tenir lloc a final de juliol del 2011. Pocs dies abans del segrest, un dels dos acusats, José J. E., va oferir a la víctima llogar-li una habitació del seu pis, i ella ho va acceptar. Aquell mateix dia, tots dos van tenir relacions sexuals. Al cap d'uns dies, però, la noia, que patia drogoaddicció a l'heroïna, va decidir abandonar l'habitatge i va anar a Barcelona a exercir la prostitució, per aconseguir diners per comprar substàncies estupefaents.

Uns dies després, el 23 de juliol, José J. va trucar a la víctima i la va convidar de nou al pis, a Igualada, perquè, segons li va dir, tenia heroïna de bona qualitat. La víctima va fer-ho i, en arribar al domicili, s'hi va trobar l'esposa de José J., la també condemnada Rebeca P. P.

De seguida, Rebeca P. va demanar a la noia si havia tingut relacions sexuals amb el seu espòs, i ella va assentir. Aleshores, segons la sentència, la processada li va donar cops per totes les parts del cos i la va ofegar amb un mocador. Mentre José J. subjectava la víctima perquè no es pogués moure, Rebeca P. la va continuar colpejant. Ell mateix li va donar també un fort cop de puny a la cara.

A més, els processats van tallar els cabells a la víctima i, tot seguit, li van rapar el cap amb una maquineta, incloses les celles. Després d'això, tots dos la van tancar a l'habitació del matrimoni, tot col·locant una barra a la porta perquè no en pogués sortir. Mentre ella estava tancada a l'habitació, els dos acusats van tenir relacions sexuals davant d'ella.

Els processats es van quedar la bossa de la noia i li van malmetre el telèfon. L'endemà, la porta de l'habitatge va continuar tancada amb clau, de manera que la víctima no en va poder sortir.

Durant els dies posteriors, els acusats van decidir treure un benefici econòmic de la noia i li van expressar que la deixarien marxar si els entregava la paga del PIRMI, que havia de cobrar l'1 d'agost.

A partir d'aquest moment, els processats van relaxar la contenció física de la víctima, que va poder sortir sola de l'habitatge en algunes ocasions. Els acusats, però, la van amenaçar dient-li que, si marxava sense donar-los els diners, matarien la seva família.

Per raons administratives, l'1 d'agost, però, la víctima no va cobrar el PIRMI. Aleshores, els processats van variar el seu pla inicial i van decidir reclamar els diners a la mare de la noia. Per fer-ho, la van anar a veure a casa seva i li van explicar que necessitaven mil euros perquè la víctima, suposadament, havia causat desperfectes als electrodomèstics del seu pis, i també pel lloguer de l'habitació.

Ho van fer acompanyats de la noia, però, abans, la van obligar a memoritzar la versió que donarien a la mare sobre l'origen de les seves ferides. Segons li van dir, havia d'explicar que havia estat agredida per altres persones.

La mare, quan va reunir els mil euros, va anar a casa dels acusats a entregar-los els diners, i, alhora, a recollir la víctima. Però ella no va poder sortir-ne perquè José J. havia tancat la porta amb clau. Finalment, els acusats van anar a recollir els diners a casa de la mare, i, aleshores, van deixar que la noia s'allotgés amb ella. Al cap de pocs dies, la víctima, interrogada per la mare, va confessar tots els fets.