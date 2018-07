Tallada l'A-2 a Òdena en direcció a Barcelona per un accident

L'A-2 ha estat tallada a Òdena aquest dimarts al migdia, a causa d'un accident en el qual han xocat un camió i una màquina d'obres que treballava al quilòmetre 552 de la via.

La carretera es manté tallada en sentit Barcelona, i el trànsit, que pateix retencions de 7 quilòmetres, es desvia per la via interior d´Igualada. En l'accident no hi ha hagut cap ferit.