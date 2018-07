CCOO nega que el comitè bloquegi l'augment salarial dels policies de Sant Joan

CCOO, que té la majoria de la representació sindical a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, va negar ahir en un comunicat que el comitè hagi d'autoritzar l'execució de l'acord salarial a què van arribar els policies locals amb el consistori. «Volem deixar molt clar, i desmentir l'equip de govern, que no és responsabilitat de la representació sindicial que no s'executi aquest increment salarial», va manifestar el sindicat.

D'aquesta manera, CCOO contradiu l'alcalde, Gil Ariso, que va assegurar que l'acord salarial no s'havia pogut aplicar perquè no havia estat validat pel comitè, i que, per fer-ho, havia de convocar una assemblea de treballadors el proper setembre. Ariso, tot i així, assegurava que, un cop es pogués ratificar en l'assemblea, l'acord s'hauria pogut aplicar «amb efectes retroactius». Els policies locals denuncien que, segons el pacte arribat, s'havia d'haver posat en pràctica l'1 de juliol. Per això, pel malestar creat, es van negar a cobrir dues baixes dels torns nocturns del cap de setmana.

CCOO assegura que no s'oposa a l'increment salarial que han pactat en solitari els policies amb l'equip de govern, tot i que afegeix que el seu objectiu és que es millori la retribució de tots els treballadors municipals, sobretot dels que tenen sous més baixos.