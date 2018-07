Detingut per amenaçar amb una arma blanca el client d'un bar a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir dilluns al migdia un veí de la ciutat de 47 anys per haver-se barallat amb un home i haver-lo amenaçat amb una arma blanca.

Els fets van tenir lloc en un bar del carrer Sardana. En arribar-hi els agents, testimonis van explicar que un dels homes implicats en la baralla havia marxat. La Policia Local va localitzar l'individu, que es va mostrar molt agitat. En ser identificat i escorcollat, l'home va intentar agredir un agent, per la qual cosa va ser detingut. Posteriorment, es va poder identificar un altre home, presumptament víctima d'unes amenaces amb exhibició d'arma blanca per part de la persona detinguda. A més, es van localitzar diversos testimonis dels fets, per la qual cosa es va procedir a imputar al detingut un segon delicte d'amenaces amb exhibició d'una arma blanca.