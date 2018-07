Un cotxe s'accidenta al centre de Manresa i tomba rètols indicadors

Un cotxe que circulava pel centre de Manresa aquest dijous al migdia ha sortit de la calçada i ha tombat uns rètols indicadors que hi havia a la vorera. L'accident no ha causat ferits. Els fets han tingut lloc poc després de 2/4 de 3 del migdia, a la Muralla de Sant Domènec, a l'altura del Passeig Pere III. Fins a l'indret dels fets hi ha acudit la Policia Local.