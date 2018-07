Triguen 14 anys a jutjar un home que van detenir a Berga per tenir drogues

L'Audiència de Barcelona va condemnar ahir un traficant de droga per uns fets que es remunten a l'any 2004, quan residia en un pis de Berga, on els Mossos li van incautar cocaïna i haixix. Després de quedar aleshores en llibertat provisional, l'home va estar molts anys en parador desconegut. Finalment, el 2011, va ingressar a una presó de Tenerife per complir condemna per fets similars, moment en què va poder ser localitzat, segons fonts judicials. L'home continua empresonat actualment al mateix centre.

Des que va ser localitzat, han hagut de passar set anys més perquè el cas de Berga hagi arribat a judici, que finalment es va celebrar ahir a la secció segona de l'Audiència. A causa del retard del procés judicial, la defensa va pactar ahir una rebaixa significativa de la pena amb el fiscal, que inicialment demanava vuit anys de presó. Finalment, va ser condemnat a només dos anys, pena que s'afegirà a les que ja està complint.

Els fets, segons la sentència pactada ahir, van tenir lloc fa catorze anys, el juny del 2004. Per ordre del Jutjat d'Instrucció 2 de Berga, els Mossos van entrar al domicili de l'acusat, Julián G. R., que aleshores vivia a la capital del Berguedà. Els agents hi van localitzar diverses partides de droga, materials i instruments que utilitzava per a la venda de substàncies.

En concret, li van requisar set embolcalls de cocaïna, una bossa amb haixix i dues balances, amb restes de pols blanca, que utiltizava per a la confecció de les dosis.

A més, se li van trobar vuit documents justificants d'enviament de diners a Colòmbia, a través d'empreses que tenien l'objectiu de ser un mecanisme de pagament i d'encàrrec de droga. El total de diners que constaven en els pagaments sumava 9.250 euros.

En el seu pis de Berga, també se li van trobar llibretes, agendes i fulls manuscrits, amb imports i quantitats assignades a diferents clients i proveïdors.

A més, es va interceptar un paquet postal que anava a nom de l'imputat, i que provenia de Bar-ranquilla (Colòmbia), el qual havia arribat a Madrid a través d'una empresa de missatgeria. El paquet reunia 50 grams de cocaïna.

Julián G. R. va ser traslladat des de Tenerife per poder acudir ahir al judici a l'Audiència de Barcelona, on va comparèixer custodiat pels Mossos. Davant del jutge, va reconèixer els fets de Berga. Així, va ser condemnat a dos anys per un delicte contra la salut pública, amb els dos atenuants que el fiscal va pactar amb la defensa: dilacions indegudes (pel retard del judici) i drogoaddicció.