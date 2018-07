Jutgen un anoienc per estafar 200.000 euros a la xicota, a les cunyades i a dos amics

L'Audiència de Barcelona jutjarà aquest dijous un veí de l'Anoia acusat d'haver estafat un total de 202.000 euros a la seva nòvia, a les seves cunyades i a dos amics, tot fent-se passar per un fals assessor financer internacional. El processat, Héctor M. C., s'enfronta a una petició fiscal de sis anys de presó, per un delicte continuat d'estafa.

Els fets, segons la fiscalia, es van produir l'any 2012. En primer lloc, quan va saber que un amic seu havia rebut una important indemnització d'una empresa que l'havia acomiadat, li va oferir invertir els diners en operacions financeres internacionals. La víctima li va acabar donant 58.000 euros, però només en va rebre 6.000.

Durant el mateix any, l'acusat, segons la fiscalia, va dur a terme la mateixa estafa contra la seva nòvia i contra les dues germanes d'ella. Totes tres li van realitzar fins a cinc transferències de capital, que, en total, van sumar 65.000 euros. Però no van recuperar ni una de les quantitats econòmiques prestades.

Finalment, l'acusat, segons afegeix el ministeri públic, va dur a terme la mateixa operació contra un amic amb qui havia treballat durant molts anys a la mateixa empresa. La víctima, en aquest cas, li va entregar 85.000 euros, també sota la creença que es destinaven a operacions financeres internacionals. En realitat, però, no va recuperar ni un euro.

Presó, multa i indemnització



La fiscalia considera els fets com un delicte continuat d'estafa, per la qual cosa demana per a Héctor M. C. la pena de sis anys de presó i una multa de 3.600 euros. A més, vol que l'acusat retorni els diners que van perdre el conjunt dels afectats, que sumen en total 202.000 euros.

El judici s'ha assenyalat per a aquest dijous al matí a la secció vuitena de l'Audiència Provincial de Barcelona