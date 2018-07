El bomber d'Oló ferit per mossos a Soses ratifica la querella contra el cos

El bomber de Santa Maria d'Oló que va resultar ferit per les càrregues dels Mossos en el tall de l'A-2 a Soses, el 27 de març passat, va ratificar ahir al jutjat de Lleida la querella contra els Mossos d'Esquadra per lesions.

L'home, de 44 anys, participava de l'acció reivindicativa, organitzada pels CDR, en protesta per la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya i per reclamar la llibertat dels polítics empresonats. Després de diverses hores de tall de carretera, la policia va desallotjar la via empenyent els concentrats amb els escuts i a cops de porra.

David Gil, advocat del denunciant, va explicar que l'actuació dels mossos va ser «del tot desproporcionada» i que la intervenció de tres agents en concret, que van provocar que el lesionat perdés el coneixement, va ser «brutal» i «excessiva» fins al punt que «podria haver tingut conseqüències greus si la pressió que li estaven exercint hagués impedit que la sang arribés al cervell durant més temps».

La querella, que està tramitant el Jutjat d'instrucció 3 de Lleida, s'ha interposat, per una banda, contra tres mossos que van provocar que el lesionat perdés el coneixement i, de l'altra, contra tot l'operatiu perquè, segons Gil, la seva actuació «va dificultar que els serveis d'assistència poguessin atendre aquesta persona».

El ferit reclama per les ferides, ja que va perdre el coneixement, cosa que va suposar risc de lesions cerebrals. «Per sort això no va passar», va dir Gil. A causa dels fets, en canvi, sí que va patir dificultats per empassar i beure durant una setmana i problemes i dolors cervicals, com a conseqüència de la pressió que, amb el genoll, els agents li aplicaven sobre el tòrax.