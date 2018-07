Un cotxe tomba un panell de rètols i un altre xoca amb un arbre, a Manresa

?Dos cotxes es van accidentar en dos sinistres diferents ahir a Manresa. El primer va tenir lloc a 2/4 de 3 del migdia a la Muralla de Sant Domènec, a l'altura del Passeig Pere III (foto de l'esquerra). Un cotxe va sortir de la via i va tombar un panell de rètols indicadors. L'accident no va causar ferits però va provocar un bon esglai entre els vianants. D'altra banda, a 1/4 de 7 de la tarda, un vehicle també va sortir de la calçada, a l'Avinguda de les Bases, i va xocar contra un arbre (foto de la dreta). Com a conseqüència, una dona va resultar ferida lleu i va ser evacuada a l'hospital d'Althaia.