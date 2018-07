Sis anys de presó per a dos germans per agredir un home a Manresa i robar-li 2.500 euros

Exterior del bar on van tenir lloc els fets, ara fa dos anys i mig

Exterior del bar on van tenir lloc els fets, ara fa dos anys i mig ARXIU/J. S.

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a sis anys de presó dos germans que van agredir un home a l'exterior d'un bar de la ciutat i van robar-li un sobre que contenia més de 2.500 euros. Els processats, Mohamed B. i Mourad B., van estabornir la víctima donant-li un cop a la cara amb una ampolla. Tots dos han estat condemnats pels delictes de lesions i de robatori amb violència.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 16 de gener del 2016, cap a 3/4 d'1 de la matinada, al bar El Porró, situat al carrer Major de Manresa. Segons va explicar l'agredit en el judici, aquella nit va entrar al bar per saludar uns amics a qui feia temps que no veia, als quals va convidar a consumicions. També va invitar els dos germans acusats, que es trobaven a l'interior del mateix local.

Quan el propietari del local li va demanar si tenia canvi, la víctima es va treure de la butxaca un sobre que contenia 2.540 euros, per tal de poder oferir-n'hi. Segons va explicar, portava aquells diners a sobre perquè els acabava de rebre d'un client de la seva feina i els havia d'entregar al seu cap.

El sobre, però, va ser vist pels dos germans acusats. Quan l'home va sortir a fora del bar per fumar, tots dos el van atacar de forma coordinada, segons la sentència. Així, Mohamed B. va donar un cop a la cara de la víctima amb una ampolla, amb la qual cosa l'home va caure a terra. Aleshores, es van apoderar del sobre de diners, que havien vist que s'havia guardat a la butxaca.

A causa de l'agressió, l'home va resultar ferit amb múltiples lesions a la cara, que van tardar dotze dies a curar-se. Com a conseqüència, té nombroses cicatrius a la regió facial dreta, que li ocasionen, segons la sentència, un perjudici estetic de caràcter lleu.

La sentència condemna Mohamed B. i Mourad B. per un delicte de robatori amb violència, a tres anys i mig de presó, i per un delicte de lesions, a dos anys i mig de presó, per la qual cosa la condemna suma, en total, sis anys de presó.

A més, la sentència obliga els acusats a indemnitzar la víctima amb la quantitat de 7.680 euros, per les lesions i les seqüeles ocasionades i pels diners sostrets.