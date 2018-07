Condemnats per agredir dues noies i un noi per robar-los la bossa, a Manresa

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat un veí de Sant Salvador de Guardiola i una veïna de Manresa per haver agredit tres vianants a la capital del Bages, per robar-los una bossa de mà. Els dos acusats, Baltasar R. H. i Eva D. F., evitaran l'ingrés penitenciari si indemnitzen les víctimes amb 1.020 euros i no tornen a delinquir.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc l'11 de desembre del 2015 a 3/4 de 10 del vespre, al carrer Nou de Santa Clara de Mnaresa. Els dos acusats es van abronar sobre un noi i a dues noies que caminaven pel carrer. Baltasar R. H. va donar un fort cop de puny al noi, i Eva D. F. va donar cops de puny i puntades de peu a una de les noies, al cap i a la cara. Finalment, tots dos van agredir la segona noia, amb cops a la cara i al coll, i li van robar la bossa de mà, que contenia objectes personals, però sense la presència de diners.

La sentència condemna els dos agressors per un delicte de robatori amb violència i per tres delictes lleus de lesions. A Baltasar R. H., li reconeix una eximent incompleta, perquè es trobava sota els efectes de l'alcohol i de les drogues, i li imposa un any de presó. A Eva D. F., la condemna és de dos anys. Però no hauran d'ingressar si paguen la indemnització i dues multes cadascun, de 240 euros.