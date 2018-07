Condemnen un fals infermer berguedà per un assaig clínic inexistent

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat un fals infermer del Berguedà per un delicte d'intrusisme professional, després que sotmetés una dona a un assaig clínic inexistent. L'home, que ja tenia antecedents penals per fets similars, haurà de pagar 1.540 euros, entre la pena de multa i la indemnització a la víctima.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 16 de juliol del 2014. L'acusat, Ramon V. M., es va fer passar per un infermer i comercial d'un laboratori clínic i va oferir a la víctima participar en un assaig clínic inexistent, segons el qual ell li havia d'injectar aigua bidestilada. Segons la sentència, la dona va acceptar i, l'endemà va utiltizar material mèdic per fer-li l'esmentada injecció. La resolució, però, assenyala que l'home no tenia la titulació necessària per dur a terme aquesta pràctica.

Per aquest motiu, la sentència condemna Ramon V. M. per un delicte d'intrusisme profussoinal, amb la circumstància agreujant de reincidència i l'atenuant de dilacions indegudes (per l'allargament del procés judicial). La pena de multa imposada és de 540 euros, que podrà pagar en 24 mensualitats de 22,5 euros. A més, haurà d'indemnitzar la víctima amb la quantitat de 1.000 euros.

El dia del judici, l'acusat va reconèixer l'autoria dels fets, per la qual cosa va poder pactar amb la fiscalia una pena de conformitat. El ministeri públic demanava inicialment per a l'acusat una multa de 3.600 euros.