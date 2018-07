Multa de 4.000 euros per fer tocaments a una noia a Sant Vicenç

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat un home per fer tocaments sexuals a una noia que estava dormint en una masia de Sant Vicenç de Castellet. L'acusat, sentenciat per un delicte d'abús sexual, haurà de pagar pràcticament 4.000 euros, entre la multa penal (que és de 2.160 euros) i la indemnització a la víctima, que s'ha xifrat en 1.800 euros.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc l'estiu passat, durant la matinada del 26 al 27 d'agost del 2017. L'acusat, Soufiane O. S., es trobava en una masia de Sant Vicenç, juntament amb un grup d'amics i de coneguts, entre els quals es trobava la víctima.

Cap a les 6 de la matinada, la noia se'n va anar a dormir a una habitació on hi havia un llit de matrimoni (en el qual estaven l'acusat i una altra persona) i un llit individual, on es va col·locar ella.

Al cap d'una estona, el processat, creient que la noia estava adormida, es va ficar al llit de la víctima i li va posar la mà per sota de la roba, mentre ell es tocava els genitals. Uns actes que, segons la sentència, va repetir en diverses ocasions.

La sentència condemna Soufiane O. S. per un delicte d'abús sexual i li imposa una pena de multa de 2.160 euros, que podrà pagar en 24 mensualitats de 90 euros cadascuna. A més a més, la resolució també recull la indemnització a la víctima, quantificada en 1.800 euros, que l'acusat ja va abonar abans del judici. En total, doncs, Soufiane O. S. haurà de pagar 3.960 euros, sense comptar les costes processals de totes les parts, que també haurà d'abonar.

A més a més, la sentència prohibeix a l'acusat acostar-se a la víctima durant un període d'un any, a menys de 500 metres de distància. També li prohibeix comunicar-se amb ella per cap mitjà.

L'acusat reconeix els fets



El dia del judici, Soufiane O. S. va reconèixer l'autoria dels fets, de manera que la seva defensa va poder pactar una pena de conformitat amb la fiscalia. El ministeri públic, en la seva acusació inicial, demanava per al processat la pena d'un any i mig de presó i cinc anys de llibertat vigilada.