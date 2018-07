La Policia Local de Sallent evita la celebració una cursa il·legal al polígon Pla del Mas

La Policia Local de Sallent van evitar que se celebrés una cursa il·legal divendres a la nit al polígon Pla del Mas del municipi, a on hi havia concentrats una cinquantena de vehicles. L'actuació dels agents va comptar amb la col·laboració dels cossos policials de Sant Fruitós i Santpedor, i també s'hi van desplaçar agents dels Mossos d'Esquadra. Van interposar dues denúncies per conducció temerària, dues més per conduir sota els efectes de drogues i una dotzena per infraccions administratives, com no disposar de la documentació del vehicle o no haver passat la ITV. Els participants provenien diferents indrets de Catalunya.