Rescaten un excursionista atrapat en una zona de grimpada a Montserrat

Els Bombers han hagut de rescatar aquest migdia un jove que feia una a Montserrat, molt a prop de la zona del monestir i en el terme municipal d'Olesa, i que ha quedat atrapat en una zona de grimpada. L'excursionista, que ha avisat els bombers quan estava en un punt que no podia continuar l'ascensió, no tenia cap ferida. Els Bombers l'han portat fins a on tenia estacionat el vehicle. El joves és un veí de Sant Cugat de 26 anys que practicava escalada en solitari.