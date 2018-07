Un 17% de les dones de Catalunya van patir violència masclista el 2017

El 17,6% de les catalanes assegura que va ser víctima de violència masclista el 2017, en la majoria de casos comesa per desconeguts, segons una enquesta del Govern. L'estudi també revela que, en l'àmbit de la parella, el 12,4% de les dones declara haver patit algun tipus de violència masclista al llarg de la relació.

Així es desprèn de la segona Enquesta de Violència Masclista a Catalunya, presentada ahir per la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, que van assegurar que la lluita contra aquesta «xacra» és un «tema de país». Segons l'enquesta, feta amb una mostra de 9.577 dones i 1.378 homes, el 17,6% de les dones assegura que va patir algun tipus de violència masclista l'any passat (en la primera enquesta, el 2010, aquest percentatge era del 17,5%), mentre que el 60,5% indica que ha estat víctima des dels 15 anys i el 64,4% en alguna ocasió en la seva vida.

En relació amb la gravetat dels fets denunciats, les dones que afirmen que han estat víctimes al llarg de tota la seva vida sostenen que el 27,5% dels atacs han estat molt greus, el 37,9% greus i el 51,3% menys greus, mentre que en l'últim any van ser el 2,3% molt greus, el 6,1% greus i l'11,9% menys greus.

En les agressions ocorregudes durant l'any passat, el 70,9% les va cometre una persona desconeguda, el 33,4% un conegut i un 0,5% es van produir en l'àmbit familiar.

L'enquesta posa en relleu a més que el 26,1% de les dones que han patit algun tipus de violència masclista i que han considerat que era un fet delictiu ho han denunciat, fet que suposa un augment del 8,4 punts respecte al 17,7% que afirmava que denunciava el 2010.

A més, segons l'enquesta, en un 56% dels casos en què les agressions les protagonitzen homes que no són parella o exparella de la víctima, els atacs es produeixen majoritàriament en locals d'oci (20,9%), a l'espai públic (18,3%), en transports públics (17,1%), a casa de la víctima (12,5%), a la feina (11,9%) i a les xarxes socials (7,3%). Les dones que han declarat que van patir alguna agressió masclista l'últim any per part d'homes que no eren parelles, acostumen a no sortir soles en un 44,3% dels casos, tenen més por de sortir (22,5%), han fet canvis en les seves activitats habituals (22,1%) o porten algun element per defensar-se (14,8%).