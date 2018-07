El veí de Fonollosa emmanillat l'1-O reitera que va ser detingut il·legalment

El jove de Fonollosa que l'1-O va ser emmanillat per la Guàrdia Civil va negar ahir davant de la jutge haver-se resistit als agents i va denunciar que va ser detingut «de forma il·legal» durant un quart d'hora. «Van ser quinze minuts que se'm van fer eterns. Em vaig sentir humiliat», va assegurar. El fonollosenc va declarar davant del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa en la seva doble condició: com a víctima denunciant i com a imputat per la jutge, per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat.

Durant la seva declaració, la jutge, però, va poder tornar a veure un dels vídeos de les càrregues de la Guàrdia Civil de Fonollosa. Segons va explicar David Casellas, un dels advocats del fonollosenc, «els vídeos desmenteixen l'atestat de la Guàrdia Civil, que assegura que el noi va donar puntades de peu i cops de puny per obstaculitzar l'actuació dels agents».

D'aquesta manera, el fonollosenc va negar ahir davant de la jutge l'acusació de la Guàrdia Civil i va constatar que, en el vídeo, no se'l veu agredint cap agent.

Segons va explicar ahir a la magistrada, aquell dia, quan la Guàrdia Civil va arribar a Fonollosa, ell no estava entre les persones concentrades davant la plaça, sinó a l'interior de l'ajuntament, que acollia el col·legi electoral de l'1-O a la població. Quan la Guàrdia Civil va esbotzar la porta, va afegir, ell va sortir a l'exterior. En aquell moment, els agents estaven continuant les càrregues contra els concentrats. Aleshores, ell va veure un amic seu que estava sent immobilitzat pels agents.

«Vaig anar cap a ell amb la intenció d'ajudar-lo, per endur-me'l d'allà», va relatar el jove davant de la jutge. Quan s'hi va dirigir, però, va ser agafat per un grup d'agents. «Em van posar de bocaterrosa, em van donar cops amb els peus i les mans, i em van posar les mans al darrere», va prosseguir. En aquell moment, un dels guàrdies civils va expressar el següent: «Ja tenim el primer emmanillat».

El jove va ser conduït a l'altre cantó de la plaça, i va estar custodiat per tres agents durant quinze minuts. «Em vaig sentir humiliat. Em van exposar davant de tots els veïns, sense haver fet res», va explicar. Després d'uns quinze minuts «eterns», un agent li va dir el següent: «Et traiem les manilles però marxes d'aquí». El jove va ser atès mèdicament per les contusions causades pels agents. Ell és un dels 50 bagencs que van denunciar al jutjat les lesions rebudes per la Guàrdia Civil l'1-O. A més, en el seu cas, a la denúncia hi va afegir un delicte de detenció il·legal. Ahir es va ratificar davant de la magistrada en la seva denúncia.

Fa unes setmanes, els guàrdies civils que van reduir el fonollosenc van negar que es tractés d'una detenció, sinó d'una «immobilització», tot al·legant que el jove estava molt nerviós. El fonollosenc, però, va negar ahir haver-se alterat davant dels guàrdies civils i va afegir que l'únic que volia era endur-se el seu amic.

Per la seva banda, el tinent que va dirigir l'operatiu de Fonollosa, en la seva declaració com a testimoni ara fa un mes, es va desentendre de l'actuació d'alguns dels seus agents. Tot i que va negar cap excés policial, es va desmarcar d'algunes de les accions, ja que va afegir que van respondre a decisions individuals dels agents.

Després de la declaració d'ahir, ara la jutge haurà de decidir si tira endavant l'acusació contra ell d'atemptat a l'autoritat, o si li arxiva la denúncia. Pel que fa a la denúncia de lesions i detenció il·legal contra la Guàrdia Civil, també s'haurà de pronunciar, tot i que fa unes setmanes ja va avançar que descartava cap excés policial, amb la qual cosa, molt probablement, serà l'Audiència de Barcelona qui acabi resolent si portar la Guàrdia Civil o no a judici.