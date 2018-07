Un arbre cau en un camí sense asfaltar a les Brucardes

Un pi va caure ahir dimarts a la urbanització Les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, i va provocar el tall d'un camí sense asfaltar però habilitat per al pas de vehicles que hi ha a la zona, sense causar danys materials ni personals.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís d'un veí ahir pocs minuts després de les vuit del vespre i una dotació es va desplaçar fins al lloc dels fets. Van tallar l'arbre caigut al mig del camí i el van retirar, permetent així de nou el pas de vehicles per aquest vial.

També ahir al vespre els Bombers van treballar per retirar i apuntalar un arbre que havia caigut i havia quedat recolzat en una línia elèctrica a la Seu d'Urgell (Alt Urgell). Els fets van tenir lloc a les 20.22 hores a la borda de Can Pregada. Dos vehicles dels Bombers van treballar a l'indret durant uns vint minuts per retirar i apuntalar l'arbre i van avisar la companyia elèctrica perquè reparés els danys ocasionats a la línia.