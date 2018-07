Mor una berguedana en accidentar-se a la carretera entre Avià i Cal Rosal

Una veïna de Berga de 53 anys d'edat, Esther Rabassa Sánchez, va morir ahir al migdia en un accident de trànsit a Avià, quan el cotxe que conduïa va sortir de la calçada i va impactar contra un arbre. Ahir a la nit, a l'hora de tancar aquesta edició, es desconeixia el dia i el lloc del funeral.

El sinistre, segons van informar fonts del Servei Català de Trànsit i dels Bombers de la Generalitat, va tenir lloc pocs minuts abans de les 12 del migdia a la carretera entre Avià i Cal Rosal (BV-4135), al punt quilomètric 2,5. Per causes que s'estan investigant, el cotxe que circulava en sentit Avià va sortir de la calçada i va xocar contra un arbre. El vehicle, a sobre de l'asfalt, no va deixar cap rastre de frenada. Els Mossos d'Esquadra van iniciar ahir mateix la investigació de les causes de l'accident.

Després de l'impacte amb l'arbre, el vehicle va anar a parar a un camí que passa pel costat de la carretera. La conductora del turisme, única ocupant del vehicle, va resultar morta.

En rebre l'avís del sinistre, fins a l'indret es van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra. Després que el metge forense en fes l'aixecament, el cadàver va ser traslladat als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on avui se li farà l'autòpsia.

Esther Rabassa Sánchez vivia actualment amb la seva família a Berga, tot i que també estava vinculada a Avià. Ahir es desconeixia el dia i l'hora del funeral.

Al vespre, hi va haver un segon accident de trànsit mortal a Catalunya, en aquest cas a Calafell, a la carretera TV-2126, en què va morir un motorista a causa d'una sortida de via.