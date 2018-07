Desapareix durant tres hores l'estelada de la zona dels Bombers de Manresa

Un individu s'ha enfilat aquest dijous al migdia en un fanal que està a tocar del parc de Bombers de Manresa, però que no pertany a les instal·lacions del cos d'emergències, sinó que forma part de la via pública. L'home ha arrencat la bandera estelada que hi havia al capdamunt del fanal, una acció que ha estat gravada en vídeo i reivindicada a les xarxes per grups ultraespanyolistes.

El fanal, però, només ha estat tres hores sense la bandera independentista. Aquest dijous a la tarda mateix, l'estelada ha estat restituïda, de manera que ja torna a onejar al costat del parc de Bombers manresà.