Desmantellen una organització dedicada al cultiu «indoor» de marihuana a Piera

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana amb plantacions 'indoor´ instal·lades en dos xalets i un pis a les localitats d'Olivella (Garraf) i Piera (Anoia) i ha detingut sis persones de diferents nacionalitats de l'est d'Europa -croata, sèrbia i hongaresa- com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i frau del fluid elèctric La investigació es va iniciar arran d'una informació dels vigilants municipals d'Olivella que indicava la possibilitat que s'estigués conreant marihuana en dos xalets d'aquesta localitat.

En el transcurs de la investigació es va descobrir una altra plantació 'indoor' en un pis de la localitat de Piera i es va constatar l'existència d'una organització criminal, el cap de la qual era un home de nacionalitat croata.

L'operatiu policial es va produir en dues fases, una primera dedicada a la localització i detenció en el transport de la marihuana i una segona centrada en l'entrada i registre dels domicilis on es trobaven les plantacions.

El passat 4 de maig els agents van detenir un dels integrants de l'organització, de 39 anys d'edat i de nacionalitat sèrbia, quan es disposava a transportar la droga al seu vehicle. A l'interior d'aquest es van trobar dues bosses d'escombraries amb 14,3 quilos de marihuana processada per a la seva venda i consum.

Posteriorment, el 7 de maig els agents van dur a terme registres en els tres domicilis, on van trobar 813 plantes en avançat estat de creixement, 524 grams de marihuana preparats per a la seva venda i nombrós material per al seu cultiu i preparació. La instal·lació elèctrica havia estat presa directament de l'escomesa general de manera il·legal.

Com a conseqüència de l'operació, els agents van detenir el líder de l'organització, un home de 42 anys i de nacionalitat croata juntament amb els altres 4 dels integrants de l'organització, tots veïns d'Olivella i Piera -dos d'ells família del capitost-, per un suposat delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Les diligències juntament amb els detinguts van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Vilanova i la Geltrú.