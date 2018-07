La jutge de l'1-O de Manresa ajorna la citació del cap policial que va organitzar les càrregues

La jutge de Manresa que investiga les càrregues de la Guàrdia Civil de l'1-O al Bages ha ajornat la declaració del tinent coronel que va organitzar el dispositiu policial des de la comandància de Sant Andreu de la Barca, durant els dies previs. L'alt comandament estava citat per a avui, dijous, per declarar com a testimoni, però la jutge ha decidit finalment suspendre la seva declaració a petició del Col·legi d'Advocats de Manresa, que exerceix l'acusació particular, en representació dels ferits.

«Per la importància de la seva declaració, ens interessa guardar-la per a més endavant», va explicar ahir un dels advocats que porten l'acusació, David Casellas. Segons va argumentar, davant la possibilitat que l'Audiència de Barcelona obligui la jutge manresana a seguir la investigació, el Col·legi d'Advocats prefereix poder interrogar abans altres guàrdies civils (els autors materials de les agressions) i deixar per a l'últim el tinent coronel, que és un alt càrrec que, fins ara, mai no ha hagut de declarar sobre l'1-O en cap altre jutjat de Catalunya.

La petició d'ajornar la declaració es va fer després que la jutge rectifiqués una decisió anterior i permetés al Col·legi presentar un recurs a l'Audiència contra la seva decisió de no allargar el procés d'instrucció i de no acceptar la pràctica de més proves (com l'interrogatori de guàrdies civils com a imputats). Com que, finalment, la decisió final recaurà en mans de l'Audiència, el Col·legi opta per esperar la seva resolució abans d'interrogar el tinent coronel.