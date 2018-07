Crema una moto i part d'un edifici a Igualada

Una moto ha cremat aquest divendres a la matinada a Igualada. El foc ha afectat la façana de l'edifici que hi ha just davant d'on estava estacionat el vehicle, al carrer Prudenci Valls número 20, però no ha provocat ferits ni ha obligat a evacuar l'immoble. Les flames només haurien afectat les persianes de l'edifici.

Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, l'avís del foc ha estat a les 4.57 de la matinada d'aquest divendres.Una dotació s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per apagar l'incendi, del qual se'n desconeixen els motius.