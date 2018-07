Detinguts a Piera per integrar una banda que cultivava marihuana

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana amb plantacions indoor instal·lades en un pis i en dos xalets i un pis a Piera (Anoia) i a Olivella (Garraf). A més, ha detingut sis persones en aquestes localitats, de diferents nacionalitats de l'est d'Europa (croata, sèrbia i hongaresa).

La investigació es va iniciar arran d'una informació dels vigilants municipals d'Olivella que indicava la possibilitat que s'estigués conreant marihuana en dos xalets. En el transcurs de la investigació es va descobrir una altra plantació indoor en un pis de Piera i es va constatar l'existència d'una banda criminal, el cap de la qual era un home de nacionalitat croata. L'operatiu es va produir en dues fases. El 4 de maig, els agents van detenir un dels integrants de l'organització, de 39 anys i de nacionalitat sèrbia, quan es disposava a transportar la droga al vehicle. A l'interior es van trobar dues bosses d'escombraries amb 14,3 quilos de marihuana. El 7 de maig es va procedir a escorcollar els tres domicilis, on es van trobar 813 plantes en avançat estat de creixement, 524 grams de marihuana preparats per a la venda i material per al cultiu i preparació.