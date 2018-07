Dinou anys de presó per als lladres que van apallissar dues dones grans a Manresa

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dinou anys de presó els dos atracadors que van agredir greument dues dones grans a Manresa per robar-los les pertinences, ara fa dos anys. Els condemnats, que són parella sentimental, van utilitzar «una violència extrema» contra les víctimes, segons assenyala la sentència, a la qual ha tingut accés Regió7.

La resolució, a més a més, obliga els dos processats, Vladir S. R. i Mihaela A. C., de nacionalitat romanesa, a indemnitzar les dues dones amb un total de 42.600 euros, ja que van quedar malferides i tenen seqüeles físiques a causa de les pallisses. Les defenses dels acusats ja han presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el mes d'octubre del 2016. Una de les víctimes és una dona de 83 anys, «de complexió menuda i prima», segons asse-nyala la resolució. El dia 15 d'octubre, cap a 2/4 de 7 de la tarda, els acusats van abordar l'anciana per l'esquena, quan caminava pel carrer del Bisbe, un carreró a prop de l'ajuntament de Manresa.

Els acusats la van atacar i li van donar diferents cops de puny a la cara «amb una violència extrema», segons la sentència. La dona va caure a terra i ells li van prendre la bossa de mà, que contenia, entre altres pertinences, dotze participacions de la loteria de Nadal.

Els agressors van fugir i van deixar l'anciana malferida a terra. La víctima tenia fractures dels ossos de la cara i del nas, i va haver de ser intervinguda a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Com a seqüela principal, va tenir un enfonsament facial de l'òrbita esquerra. «Veig de forma borrosa d'un ull», va explicar durant el judici, que es va celebrar fa un mes.

Pocs dies després, el 20 d'octubre, va tenir lloc la segona agressió. En aquest cas, la víctima va ser una dona de 62 anys, també «de complexió prima i menuda», segons la resolució. En el moment dels fets, la dona estava entrant a l'edifici on viu, al barri de la Parada de Manersa. La sentència explica que els acusats la van abordar per darrere i, «amb una violència excessiva i desmesurada», li van donar cops al cap i a la cara, per la qual cosa la víctima va acabar perdent el coneixement. Els lladres li van sostreure una motxilla, un collar amb un penjoll, sis arracades i el telèfon mòbil.

A causa de l'agressió, la dona va tenir un traumatisme cranioencefàlic, policontusions amb sagnat en una orella, i diverses fractures. A més, va perdre totes les peces dentals que tenia.«Em van arrencar tota la boca»,va manifestar la víctima durant el judici. La dona va necessitar prop d'un any per recuperar-se de les ferides.

La sentència condemna cadascun dels acusats a dinou anys de presó, per dos delictes de robatori amb violència i per dos delictes de lesions, amb l'agreujant d'abús de superioritat. A més, els obliga a indemnitzar amb 6.500 euros l'anciana de 83 anys, i amb 36.100 euros la víctima de 62 anys, que és la que va resultar ferida més greu.