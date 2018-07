Una furgoneta s'accidenta a la C-55 i deixa un ferit lleu

Una furgoneta s'ha accidentat aquest divendres al matí a la C-55 al seu pas per Clariana de Cardener (Solsonès) i ha deixat un ferit lleu, el conductor del vehicle. Per motius que es desconeixen, la furgoneta ha sortit de la via al punt quilomètric 67. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 7.33 hores i dues dotacions s'han desplaçat fins al lloc dels fets. L'accident no ha provocat afectacions viàries.