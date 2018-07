Ingressen a presó els líders d'un clan familiar convertit en una organització criminal

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) van detenir el 20 de juliol de 2018 quinze persones –catorze de nacionalitat espanyola i una de marroquina- com a presumptes autors dels delictes d'organització criminal, robatori amb violència i intimidació, detenció il·legal, tràfic de drogues i usurpació de funcions públiques.



La investigació es va iniciar a finals del mes de maig de 2018 a partir de l'assalt que va patir un ciutadà de nacionalitat marroquina a Terrassa, per un grup de set homes que el van agredir, el van deixar insconscient i el van traslladar fins a Badia del Vallès, on el van seguir torturant durant tres hores, aproximadament. Després d'haver-lo colpejat, part dels autors van marxar al domicili de la víctima i hi van entrar per la força.



Com a conseqüencia d'aquest fet, la Unitat Central de Robatoris Violents va iniciar una investigació i va comprovar que els autors de l'assalt eren membres d'una organització criminal liderarada per un clan familiar que estava situat al Vallès Occidental.



Durant el mes de juliol de 2018, alguns del autors de l'assalt a Terrassa van tornar a actuar, aquest cop a a Viladecavalls, on van perpretrar un robatori amb violència a l'interior d'un domicili, accedint amb pistoles i i fent-se passar per policies, per detenir il·legalment una persona amb ús de brides i sostreure la plantació de marihuana que hi havia a l'interior. Els agents van frustar aquest "narcoassalt" i van detenir cinc individus, que van ingressar a presó.



La investigació va poder acreditar que els els autors dels "narcoassalts" gestionaven diferents plantacions "indoor" de marihuana a través dels seus subordinats i que coaccionaven i amenaçaven a qualsevol persona que suposes una amenaça pels seus negocis o interessos. Van coaccionar, fins i tot, a víctimes per tal que canviessin les seves declaracions per exculpar-los.



Durant la fase d'investigació, els mossos van identificar els vehicles emprats en els robatoris, així com els membres que formaven el grup i finalment els van detenir en un dispositiu que es va dur a terme el 20 de juliol. Les detencions es van fer en el trascurs de les 13 entrades i registres en domicilis practicades a Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sabadell, Vacarisses, Granollers i Moià.



En les entrades els mossos van intervenir, entre altres indicis, una arma de foc real, vuit armes de foc simulades, munició real i de fogueig, brides, un prioritari policial, 38.000 euros aproximadament, diferents peces de roba i els telèfons que portaven part dels autors en el moment dels assalts i altres armes per practicar les agressions (defensa extensible, un puny americà o un esprai de defensa). A més, en cinc dels domicilis instal·lacions i cultius indoor de marihuana.



Tretze dels quinze detinguts van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Terrassa i el jutge va decretar l'ingrés a presó de set dels membres de l'organització. La resta van quedar amb llibertat amb càrrecs.





