Un policia de Sant Fruitós resulta ferit en un accident amb el cotxe patrulla

Un cotxe de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages, que circulava en servei prioritari, ha xocat aquest divendres a la tarda contra un vehicle en una cruïlla. Com a conseqüència, un dels agents que viatjaven en el cotxe patrulla ha resultat ferit.

L'accident, segons han explicat fonts de la Policia Local, ha tingut lloc a les 5 de la tarda a la cantonada entre els carrers Sallent i Jaume Balmes. El vehicle patrulla s'estava adreçant en aquell moment a una incidència a l'altura de Correus, ja que els agents havien rebut l'avís que una persona havia caigut a terra.

Per aquest motiu, segons les mateixes fonts, el vehicle policial, que circulava pel carrer Sallent, ha activat els llums i els senyals acústics, per indicar que anava en servei prioritari. En arribar a la cruïlla amb el carrer Balmes, però, el cotxe patrulla ha xocat contra un vehicle que circulava per aquest vial.

Segons les mateixes fonts, el policia que conduïa el vehicle patrulla ha cregut que el conductor de l'altre cotxe (que en condicions normals tenia prioritat de pas) els deixava passar. L'altre vehicle, però, ha continuat la marxa, i ha rebut l'impacte del cotxe policial.

Com a conseqüència de la topada, el vehicle de la Policia Local ha sofert importants desperfectes al paraxocs i al vidre parabrises. El policia que anava de copilot ha resultat ferit i, després de ser atès pel personal d'una ambulància, ha estat traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Segons el SEM, el seu pronòstic era menys greu.

Els dos conductors, tant el del vehicle patrulla com el de l'altre cotxe, han resultat il·lesos. Fins a l'indret s'hi ha desplaçat, per fer tasques de suport, agents de la Policia Local de Santpedor. Un altre vehicle patrulla s'ha fet càrrec del servei pel qual havien estat requerits a Correus.