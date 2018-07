Arrestat un veí d'Oliana que tenia a casa 111 plantes de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí d'Oliana de 41 anys i de nacionalitat espanyola, per cultivar marihuana en un pis del municipi, situat al carrer de la Valldan. Quan els agents van entrar al domicili, van trobar 111 plantes de marihuana, així com un quilo i mig de cabdells, amb un preu de mercat d'uns 1.650 euros, preparats per vendre. Els Mossos també van comprovar que el comptador de la llum havia estat manipulat i van localitzar diverses habitacions del pis habilitades per al cultiu de la droga, amb ventiladors i làmpades per afavorir el creixement de les plantes.