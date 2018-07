Detingut a Moià un membre d'un clan violent que assaltava narcotraficants

Els Mossos d'Esquadra han detingut quinze membres d'un clan familiar, la majoria dels quals al Vallès, que gestionaven plantacions de marihuana i que es dedicaven a assaltar, retenir i agredir narcotraficants. Un dels detinguts vivia en una casa de Moià, a l'interior de la qual també tenia una macroplantació de maria. Catorze dels quinze arrestats són de nacionalitat espanyola, i l'altre detingut és d'origen marroquí.

La investigació, segons van informar ahir els Mossos, es va iniciar el maig, quan set homes van assaltar un veí de Terrassa. El van agredir, el van deixar inconscient i el van traslladar a Badia del Vallès, on el van seguir torturant durant tres hores. Després d'haver-lo colpejat, alguns dels autors van marxar al domicili de la víctima i hi van entrar per la força.

La investigació va comprovar que els assaltants eren membres d'una organització criminal, liderada per un clan familiar que era situat al Vallès Occidental. Durant aquest juliol, alguns dels autors de l'assalt van tornar a actuar, aquest cop en un domicili de Viladecavalls, on van entrar fent-se passar per policies. Els assaltants hi van entrar amb pistoles, van lligar una persona i van robar la plantació de maria que hi havia a l'interior. Els agents, però, van frustrar els fets i van detenir cinc individus, que van ingressar a presó. Durant la investigació, van determinar que els acusats gestionaven plantacions de marihuana a l'interior dels habitatges a través dels seus subordinats, i que coaccionaven i amenaçaven qualsevol persona que suposés una amenaça. La setmana passada, els Mossos van fer la resta de detencions.