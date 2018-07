Crema totalment un cotxe davant la deixalleria de Castellvell i el Vilar

Un turisme s'ha incendiat totalment aquest diumenge al migdia per causes que es desconeixen mentre circulava davant de la deixaria de Castellvell i Vilar, a l'avinguda Pare Claret. El conductor ha pogut parar el vehicle i sortir abans que les flames calcinés el cotxe. No hi hagut cap persona afectada. Una persona que ha presenciat els fets ha alertat els Bombers, que s'hi han desplaçat amb una dotació i hi han treballat durant una hora i quart. També hi han col·laborat veïns que en aquell moment passaven pel lloc s'ha incendiat el cotxe. Tot i que els Bombers asseguren que al voltant del cotxe no hi havia cap element que pogués propagar les flames, fonts properes a la deixalleria alerten que sovint la gent deixa a les immediacions material inservible, com matalassos, amb el risc que comporta amb les altes temperatures de l'estiu.