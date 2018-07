Un camió bolcat talla la circulació a la C-26, a Vilada

La carretera C-26 a Vilada es troba tallada aquest dilluns al matí en ambdós sentits de la marxa per un accident d'un camió de grans dimensions que ha bolcat, segons informa el servei català de trànsit. El vehicle no transportava cap carrega perillosa.



La via C-26 uneix la localitat berguedana de Vilada i la C-16, just a la sortida de Berga. El camió hauria bolcat en un gir tancat i la via ha quedat totalment bloquejada.



Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 5.51h del matí i treballen per retirar el vehicle i recuperar la normalitat. Una dotació dels bombers de la generlitat ha realitzat les tasques. El punt exacte de l'afectació és entre el quilòmetre 155,50 - 156,00.