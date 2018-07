Un motorista s'accidenta al camí de Sant Benet

Un motorista s'ha accidentat aquest dilluns al matí al camí de Sant Benet, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Els fets han tingut lloc a dos quarts de 9 del matí. Els serveis mèdics i la Policia Local s'han desplaçat fins al punt de l'accident, malgrat que a hores d'ara encara no ha transcendit quin és l'estat del motorista. No hi ha hagut afectacions viàries.