Set ferits per una agressió feixista mentre tornaven a penjar l'estelada de la plaça Onze de Setembre

Nova agressió feixista aquest dilluns a la matinada a Manresa. Set persones han estat presumptament agredides per un grup d'ultres mentre tornaven a penjar l'estelada de la plaça Onze de Setembre, arrencada el passat 6 de juliol, segons han denunciat membres del CDR, Arran Manresa i Unitat contra el Racisme i el Feixisme del Bages a les xarxes socials.



Un dels presumptes agressors ha estat el mateix Raúl Macià, l'ultra de Balsareny que va arrencar l'estelada de la plaça manresana i va reivindicar els fets en un vídeo a Internet. L'Ajuntament de Manresa l'ha denunciat per veure si aquesta conducta podria ser constitutiva d'algun tipus d'infracció penal. Macià va sortir de la presó el passat mes de maig i des de llavors ha estat identificat en diverses accions que han tingut lloc al Bages contra independentistes.



També entre els agressors hi ha Tony Noguera, l'ultra que va donar una puntada de peu a un membre del CDR a l'accés de Lledoners, i que va ser detingut més tard per la policia. Actualment Noguera es troba en llibertat condicional amb la prohibició d'acostar-se a menys de 200 metres de la víctima, un veí de Manresa.



Segons publicava Arran a Twitter, cinc dels agredits mentre penjaven l'estelada han hagut de ser atesos a urgències aquesta matinada per les lesions provocades pels quatre ultres. Abans de l'agressió, els presumptes autors han passat per la plaça amb cotxe onejant una bandera espanyola per la finestra i han increpat els membres del CDR que estaven al lloc dels fets.





Oscar Gonzalez, Raul Macià i Tony Noguera increpant-nos mentre tornavem a penjar l'estelada a la Plaça 11 de setembre. Sabem qui sou, no us tenim por





Agressió feixista aquesta nit a Manresa. 6 antifeixistes a urgències. M'ha agredit l'Oscar Gonzalez Gonzalez amb un cop de puny a l'espatlla esquerra i una patada a la cuixa esquerra. Altres agressors: Raúl Macià, Tony Noguera, David Delgado Ramiro.





Es per això, que s´ha organitzat una manifestació, avui, a les 8 de la nit, a la plaça 11 de Setembre.



Feixisme ni a Manresa ni enlloc. Cap agressió sense resposta!

Com es pot apreciar en la imatge que ha publicat a les xarxes socials el regidor manresà de la CUP Jordi Garcés, els Mossos han intervingut en l'incident i, tot i que no s'han realitzat detencions ni cap denúncia, segons ha informat el CDR en un comunicat aquest dilluns al matí.Els altres dos presumptes agressors ultraespanyolistes són Óscar González i David Delgado. Segons ha pogut saber, el primer va ser qui també va despenjar, el passat dijous, l'estelada de la zona dels Bombers de Manresa , juntament amb Raúl Macià.El CDR Manresa i Unitat contra el Racisme i el Feixisme del Bages han convocat una concentració aquest dilluns a les vuit del vespre a la plaça Onze de Setembre per protestar contra les agressions feixistes d'aquesta nit.