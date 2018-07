ÀUDIO | Webs d'ultradreta ataquen la Policia Local de Manresa pel comentari irònic d'un agent

Aquest dilluns s'ha fet viral l'àudio d'una conversa telefònica mantinguda entre un policia local de Manresa i un dels ultres que van protagonitzar l'agressió feixista de la plaça Onze de Setembre, aquest diumenge a la nit.



La conversa telefònica va tenir lloc una estona abans que es produís l'atac contra els independentistes, i la veracitat de l'àudio ha estat corroborada per aquest diari. En el document, s'escolta com un dels ultres bagencs truca a la Policia Local per denunciar que «hi ha un grup organitzat de més de 30 persones» col·locant l'estelada a la plaça, una bandera que titlla d'«anticonstitucional».



En sentir-lo parlar en aquests termes, el policia que va atendre la trucada li va replicar, de forma irònica, que «ja avisaré l'exèrcit perquè vingui». Quan l'ultra li va demanar explicacions per aquest comentari, el policia va demanar-li «on diu que aquesta bandera sigui anticonstitucional?».



Tot i així, l'agent va atendre igualment el requeriment de l'ultra i li va assegurar que la Policia Local enviaria una patrulla a la zona tant bon punt estigués disponible.