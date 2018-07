Uns brètols cremen diversos contenidors i papereres a Igualada

Fins a quatre incendis s'han declarat aquest dimarts a la matinada a Igualada, els quals han cremat contenidors i papereres en quatre carrers que estan a tocar. Segons ha explicat la Policia Local d'Igualada a aquest diari, els incendis han estat provocats per una banda de brètols.

Els agents expliquen que feia temps que no duien a terme accions com les d'aquesta passada nit i que no tenen identificats els presumptes autors dels incendis, però que mesos enrere ja s'havien trobat amb situacions molt similars.

En concret, el primer dels focs es va iniciar a la 1.32 de la matinada al carrer Esquiladors, on van cremar dos contenidors i una paperera. Pocs minuts després, a la 1.38, un altre contenidor va cremar al carrer de Sant Carles, que creua el dels Esquiladors. Un altre carrer que també creua el dels Esquiladors, el carrer del Pare Mariano, va patir la mateixa bretolada a la 1.42, quan es va incendiar un dels contenidors que hi ha al vial.

Uns minuts més tard, a les 2.02, una paperera va cremar al carrer de Sant Josep, al parc del Xipreret, una zona molt propera als altres vials on es van produir els incidents anteriors. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís de la Policia Local d'Igualada i una mateixa dotació va treballar per apagar els quatre focs.

La Policia Local de la capital de l'Anoia està investigant els fets amb l'objectiu de poder identificar els autors, a qui podrien imputar un delicte de danys.