Un contenidor crema al carrer de Circumval·lació de Manresa

Un contenidor ha cremat aquesta passada matinada al carrer de Circumval·lació de Manresa, al costat de les escales d'accés a la plaça Onze de Setembre. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a la 1.53 i una dotació s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Hi han treballat durant una mitja hora per apagar les flames que afectaven el contenidor.

Segons ha informat la Policia Local de Manresa, que quan ha arribat al punt de l'incendi ja estava pràcticament extingit, l'incident no té cap relació amb la manifestació que hi va haver ahir al vespre, la qual es va iniciar al mateix punt on va succeir l'agressió feixista de dilluns, a la plaça Onze de Setembre.