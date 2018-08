Un ferit en un accident entre dos vehicles a L'Espunyola

Una persona ha resultat ferida en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquest dimecres al matí a L'Espunyola, al Berguedà. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, ha patit ferides de caràcter menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa en ambulància.

Dos vehicles s'han vist implicats en el xoc, que ha ocorregut a la carretera C-26, al punt quilomètric 130 en sentit Berga. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 8.02 del matí i una dotació s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Segons les mateixes fonts, cap ocupant dels dos vehicles hauria quedat atrapat a l'interior.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el xoc no ha provocat afectacions viàries. En un principi Trànsit ha informat que hi havia dos ferits, un d'ells en estat greu, però posteriorment el SEM ha confirmat que només un dels ocupants dels dos vehicles ha patit lesions, mentre que les altres persones afectades per l'accident han resultat il·leses.