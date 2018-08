L'Ajuntament de Manresa inicia el procés per denunciar els autors de l'atac feixista

Ni dues setmanes han passat perquè l'Ajuntament de Manresa hagi hagut d'aplicar la moció de l'últim ple per actuar judicialment contra les agressions feixistes. Després de l'atac de dilluns a la matinada a la plaça Onze de Setembre, el consistori ja ha activat la maquinària per presentar-se com a acusació i es reunirà properament amb les víctimes. A més, tal com marca el nou protocol, ha demanat un informe al Col·legi d'Advocats per conèixer la seva posició. Fonts del col·legi ja van avançar ahir a Regió7 que tenen la intenció de recomanar al consistori tirar endavant la denúncia.

En l'acord aprovat pel ple del 19 de juliol passat, l'Ajuntament es va comprometre a actuar com a acusació en tots aquells casos en què el Col·legi d'Advocats de Manresa valori que hi ha indicis per tipificar una agressió per motius ideològics i si l'ha patit algú que actuava de forma pacífica.

Dilluns al matí, poques hores després de l'agressió contra membres del CDR de Manresa, l'Ajuntament va notificar al col·legi la moció aprovada en el ple de dijous, i ja el mateix matí, les dues parts van iniciar les converses per posar-lo en marxa arran dels fets de la plaça Onze de Setembre.

Fonts municipals expliquen que el consistori, seguint el protocol acabat d'aprovar, ha demanat al col·legi un informe previ, per tal que li indiqui la manera de procedir, de forma coordinada amb les víctimes, que ja van denunciar els fets dilluns als Mossos. El cas ha estat traslladat al Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa, el titular del qual, Ramon Landa, serà qui l'haurà d'investigar.

El consistori, a més, ja s'ha posat en contacte amb alguns dels agredits per tal que facilitin les dades de la resta d'afectats, per posar-s'hi en contacte. La setmana vinent, hi ha prevista una reunió amb tots ells per coordinar-se.

Les mateixes fonts municipals reconeixen que «el més lògic» és que el procediment acabi amb la personació de l'Ajuntament com a acusació, però afegeixen que «cal respectar abans el procediment que es va aprovar en el ple».

Per la seva banda, fonts del Col·legi d'Advocats de Manresa van explicar que, en l'informe, tenen la intenció de recomanar que l'Ajuntament es presenti com a acusació. De totes maneres, van afegir que el document encara no està redactat i que abans caldrà que sigui aprovat per la junta.

Les mateixes fonts van asse-nyalar, però, que el procés judicial serà lent, perquè no hi han hagut detencions i, de moment, cap advocat no s'ha personat a la causa, per la qual cosa, ara per ara, no s'ha pogut accedir a les actuacions. Amb tot, el col·legi asse-nyala que n'hi ha prou amb les imatges gravades i amb les denúncies de les víctimes per poder elaborar un informe previ.

Al seu torn, el CDR de Manresa, en un seguit de tuits publicats ahir a la tarda, va celebrar «la iniciativa de l'Ajuntament de denunciar els autors de l'atac feixista de diumenge». El CDR va donar suport a la iniciativa i va agrair «la rapidesa» del consistori «a fer efectiva la resolució de la moció presentada per l'ANC, amb el suport del CDR, en el darrer ple».

Els fets van tenir lloc dilluns a la 1 de la matinada, quan quatre ultres del Bages van acudir a la plaça Onze de Setembre de Manresa per despenjar l'estelada que una estona abans havien col·locat membres del CDR. La bandera està situada en un pal en el qual, per acord majoritari d'un ple de l'Ajuntament, hi ha d'onejar de forma permanent l'estelada. La bandera inicial, però, va ser retirada fa unes setmanes per un dels ultres, Raúl Macià. Dilluns a la matinada, membres del CDR van reclamar-los que no traguessin la bandera i que no els gravessin amb el mòbil. Després d'una discussió verbal, els ultres van acabar agredint set independentistes, tres dels quals van ser atesos pel SEM i la resta, a l'hospital.