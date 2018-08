Els Mossos defensen la seva actuació i diuen que l'avís inicial era d'una baralla

Els Mossos d´Esquadra van defensar ahir la seva qüestionada actuació davant l´agressió feixista de Manresa i van explicar que, inicialment, van tractar el cas com una baralla perquè l´avís que van rebre qualificava els fets com a tal. Tot i així, asseguren que l´atestat redactat ja no tracta el cas com una disputa i recorden que han obert diligències pels delictes de desordres públics, lesions lleus i amenaces lleus. Sobre el motiu pel qual l´informe policial no preveu cap delicte d´odi, ni cap agreujant ideològic, fonts dels Mossos assenyalen que ha estat decisió de l´instructor, però que, en tot cas, el jutge pot acabar afegint en qualsevol moment aquest delicte.

Segons van explicar les mateixes fonts a aquest diari, l´avís dels fets va arribar a través del 112, que va alertar els Mossos d´una «baralla» a la plaça Onze de Setembre. En arribar-hi, expliquen les mateixes fonts, van constatar l´existència de dos grups enfrontats verbalment, per la qual cosa van tractar el cas com una disputa entre dos bàndols. No van fer detencions perquè no van constatar lesions greus, tot i que reconeixen que algunes persones presentaven ferides lleus. En total, l´ambulància del SEM va atendre tres independentistes, dos dels quals van ser traslladats a l´hospital. Quatre més van anar a curar-se pels seus propis mitjans a l´hospital, on van rebre l´informe mèdic.

Dilluns al matí, afegeixen les fonts, els agents van recollir a comissaria la denúncia dels set afectats, que van utilitzar per acabar de redactar l´atestat, pels delictes de desordres, lesions i amenaces lleus. L´atestat ha estat enviat al jutge, que és qui investigarà el cas.