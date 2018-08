Avís preventiu activat a la Catalunya Central per ozó troposfèric

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha informat que, d'acord amb els models i les mesures de les quals es disposa en aquests moments, es preveu que avui dijous els nivells d'ozó troposfèric siguin elevats, amb possibilitat de superar el llindar d'informació ( >180 µg/m3 horari) a les zones de qualitat de l'aire de la Catalunya Central, la Plana de Vic, les Comarques de Girona i l'Alt Llobregat.

Per reduir l'exposició a l'ozó troposfèric i als possibles efectes sobre la salut d'aquest contaminant, es recomana a les persones més vulnerables a aquests efectes (persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades) que redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos, realitzades a l'aire lliure, durant el període que se superi el llindar d'informació, i que les evitin en cas de superació del llindar d'alerta.

D'altra banda, es recorda que, d'acord amb la normativa relativa a la qualitat de l'aire, quan se superen els llindars d'informació o d'alerta establerts, cal posar a disposició del públic informació sobre la superació observada, els possibles efectes sobre la salut i recomanacions sobre les precaucions que ha d'adoptar la població afectada.



Què és l'ozó troposfèric?

L'ozó és un gas contaminant que es troba de manera natural a l'atmosfera i forma la coneguda com a capa d'ozó, que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades procedents del sol. A priori, un gas beneficiós i imprescindible i, per tant, el seu deteriorament a causa de la mà de l'home pot evocar-nos a un desastre natural irreversible.

No obstant, l'ozó també es troba a la troposfera, la capa de l'atmosfera més propera a la superfície terrestre. Aquí és on rep el nom d'ozó troposfèric, i les seves altes concentracions poden ser perjudicials per a l'home. Els nivells més elevats s'assoleixen a l'estabilitat atmosfèrica, ja que no circula l'aire i s'hi sumen els gasos contaminants produïts per l'home.

Els efectes que l'ozó pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca.

També pot produir altres problemes respiratoris com una incidència més gran i un agreujament de l'asma, la reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment.