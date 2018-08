Un foc crema residus químics i plàstics abandonats a l'exterior d'una nau a Calaf

Un incendi va cremar ahir a la matinada piles de productes químics i de plàstic que es trobaven a l'exterior de l'antiga empresa Discapa, situada a l'entrada de Calaf, tot i que al terme de Sant Pere Sallavinera. El foc no va causar ferits, però va obligar a confinar els veïns propers. Els residus havien estat abandonats a l'inici d'any per la nova empresa llogatera del recinte, Arsa Vapor, que des de llavors havia desobeït el requeriment de la Generalitat de retirar-los.

L'incendi, segons van explicar fonts dels Bombers, es va declarar poc després de mitjanit, per causes que s'estan investigant. El foc es va originar en uns bidons que contenien líquid inflamable. Les flames es van estendre cap a la resta de residus amuntegats a l'indret, entre els quals hi havia productes de neteja, àloe vera, àcids desinfectants, additius per a detergents i clorur de magnesi.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar nou dotacions dels Bombers, que van estar treballant durant tota la nit per apagar les flames. Els Mossos van demanar als veïns més propers (especialment als del barri de la Pineda de Calaf) que tanquessin les finestres, ja que es desconeixia el nivell de toxicitat del fum. Finalment, no hi va haver ferits i no va ser necessari desallotjar cap persona. Cap a les 7 del matí, els Bombers van donar per controlat el foc, però van estar remullant-lo durant tot el dia per evitar rèpliques.

L'Agència Catalana de Residus, que depèn de la Generalitat, va tenir coneixement de l'abocament d'aquests residus al començament del gener passat a través d'una denúncia dels Agents Rurals. Segons van explicar ahir fonts de l'organisme, l'Agència va multar aleshores amb 10.000 euros l'empresa responsable dels fets, Arsa Vapors, amb seu a Osca, i que, en aquell moment, era la llogatera de la nau.

Segons afegeixen les mateixes fonts, l'Agència va requerir a l'empresa la retirada dels residus, una tasca, però, que Arsa Vapors, que està desapareguda de l'indret, no ha realitzat en tot aquest temps. Segons l'Agència de Residus, en aquests moments, abans de l'incendi, s'estava valorant la possibilitat de retirar els residus de manera subsidiària, és a dir, que ho fes la mateixa administració i que passés la factura a l'empresa. De moment, l'Agència ja havia fet l'inventari de tots els residus presents. Ara, després de l'incendi, s'esperarà a la investigació dels Mossos abans de decidir què fer.

Fa només dues setmanes, l'associació El Sauquer va alertar de la presència d'aquests residus industrials. Ahir, es lamentava dels fets. «Era una evidència que, més tard o més d'hora, això acabaria passant. El risc era clar», va assegurar en un tuit, tot acusant d'«inacció» les administracions.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Sant Pere Sallavinera, Montser-rat Noguera, va assegurar ahir que l'Ajuntament, tan bon punt va tenir coneixement dels fets a inici d'any, va denunciar-los a l'Agència Catalana de Residus, «ja qué és l'autoritat competent». Actualment, va afegir, la nau ha estat llogada per una altra empresa, i el terreny on hi ha els residus són de l'Institut Català de Finances.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Calaf va demanar ahir al consistori de Sant Pere Sallavinera que s'encarregui de netejar els líquids que s'havien desprès a la calçada a causa de l'incendi. L'alcaldessa de Sallavinera es va comprometre al respecte.

En un comunicat, el consistori de Calaf va assegurar que «es desconeix l'autoria de l'incendi, però l'Ajuntament es personarà i formalitzarà una denúncia».