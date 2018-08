Mor una dona en un accident de trànsit a la Torre de Claramunt

Una dona ha mort aquest dijous a la tarda en un accident de trànsit a la carretera BV-2135, a la Torre de Claramunt, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

Els fets han tingut lloc poc després d'1/4 de 8 de la tarda a la carretera BV-2135, al punt quilomètric 2, en el tram entre Capellades i Vilanova d'Espoia, al terme municipal de la Torre de Claramunt. Per causes que s'estan investigant, un cotxe ha sortit de la calçada i ha bolcat. Com a conseqüència, la dona que conduïa el vehicle ha resultat morta. No hi ha hagut més persones afectades.

Fins a l'indret s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). També hi han acudit dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han ajudat a treure el cadàver de l'interior del vehicle.

Al lloc de l'accident també s'hi ha desplaçat la comitiva judicial, per fer l'aixecament del cadàver, per tal de traslladar-lo als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justícia. De moment, no ha transcendit la identitat de la víctima mortal.