El Bages és una de les dues comarques catalanes amb més atacs de la ultradreta

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va revelar ahir que el Bages és una de les dues comarques amb més denúncies d'agressions d'ultradreta, juntament amb el Maresme. Segons va afegir, en aquestes zones «hi ha potser determinades persones que han repetit en aquesta tipologia d'actes». Tot i així, va afirmar que a Catalunya «no hi ha moviments organitzats d'extrema dreta».

Buch va especificar que, si bé l'existència d'aquest tipus de casos està estesa «per tot el territori», les dades són sobretot «quantioses» a les comarques del Bages i el Maresme, tot i que no en va donar més detall. «Hi ha una sèrie de casos amb més notorietat», reconeix Buch, com els de les platges de Canet de Mar i Mataró, i el de l'agressió feixista de dilluns a la matinada a Manresa.

El conseller va apuntar que alguns dels episodis ocorreguts es poden catalogar de «feixisme», tot i que va precisar que no hi ha de moment un «moviment organitzat d'extrema dreta» actuant a Catalunya, com passa en altres països europeus, ja que es tracta de «casos molt puntuals», la majoria al Bages i al Maresme.

«No podem tenir policies a cada plaça, però aviat hi haurà sentències i sancions que demostraran que ningú pot creuar la línia vermella i qui la creui ha de ser perseguit», va insistir el conseller. El procés sobiranista, va recordar Buch, fa anys que dura, i fins ara «sempre s'ha mantingut un clima de respecte que cal mantenir».

En una roda de premsa celebrada ahir al matí, el conseller Buch va assegurar que no hi haurà impunitat per als autors dels atacs contra la llibertat ideològica i política a Catalunya, tant dels partidaris com dels contraris a la independència. Segons ells, aquests casos van de baixa, tot i que, des del maig passat, s'han registrat 178 episodis arreu del país, tant d'un signe polític com de l'altre.

Buch va comparèixer al costat del director de la policia, Andreu Joan Martínez, i del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, el bagenc Miquel Esquius, per mostrar la seva «preocupació» pels episodis d'intolerància política i ideològica que hi ha hagut a Catalunya en l'últim trimestre, a raó de gairebé dos al dia: 93 al maig, 52 al juny i 33 al juliol.

«Ningú a Catalunya té la impunitat de poder agredir, perseguir, insultar i no respectar el dret que tenim tots a defensar la nostra ideologia política», va advertir el conseller, que va garantir que es perseguirà penalment o administrativament tot aquell qui «creui la línia vermella» del respecte a la llibertat ideològica i política.

Segons Buch, qui vulneri o traspassi la «línia vermella» del respecte a la ideologia política es trobarà davant la conselleria d'Interior (amb sancions administratives) i els Mossos (per dur el cas a la justícia), ja que s'utilitzaran «totes les eines democràtiques» per aturar aquest «problema».

A preguntes dels periodistes, Buch va indicar que els 178 casos registrats l'últim trimestre a Catalunya de vulneració de l'ordre públic o d'atacs per motius ideològics i polítics han estat protagonitzats tant per partidaris de la independència, entre ells l'escarni al jutge Pablo Llarena, com pels contraris, per exemple els enfrontaments a Manresa i Verges (Baix Empordà) per intentar impedir la col·locació d'estelades.

El diputat de la CUP Vidal Aragonès va qualificar les dades de Buch de «presa de pèl» perquè els 178 incidents que ha xifrat el Govern entre el maig i el juliol no coincideixen amb les dades de què disposa el partit. «Hi ha una sèrie d'agressions de caràcter feixista que el departament d'Interior no comptabilitza com a agressions de caràcter feixista».