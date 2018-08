Un camió travessa la mitjana i envaeix la calçada contrària de l'A-2, a Òdena

Un camió que circulava ahir al migdia per l'A-2 va travessar la mitjana per causes que es desconeixen, a l'altura d'Òdena, i va envaïr la calçada contrària, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. L'accident no va provocar ferits.

Els fets van tenir lloc a 3/4 de 2 del migdia, quan un camió frigorífic que circulava per la calçada en sentit Lleida va envair la calçada en sentit Barcelona, després d'estavellar-se contra la mitjana. El camió acabar xocant contra el marge de la via.

La invasió de la calçada va obligar un altre camió a frenar per no xocar-hi, amb la qual cosa va fer tisora, segons les mateixes fonts. Cap dels dos camioners, però, no va resultar ferit.

L'accident va tenir lloc al punt quilomètric 551, a l'alçada del nucli de l'Espelt, al terme municipal d'Òdena. Fins a l'indret es van desplaçar els Mossos d'Esquadra, el SEM i dues dotacions dels Bombers, els quals van netejar l'asfalt de combustible, ja que un dels camions havia patit una fuita. Els Mossos van haver de tallar un dels carrils en sentit Barcelona, fet que va causar problemes de circulació.